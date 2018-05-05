США продолжают увеличивать нефтеотдачу с помощью новых технологий

Добыча трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) в Соединенных Штатах в 2017 г. составила 54% от общего объема производства сырья в стране. Об этом сообщает Angi со ссылкой на Управление энергетической информации (EIA) при Минэнерго США.

По данным ведомства, с 2007 г. начальный дебит скважин в целом вырос, невзирая на замедление буровой активности в 2015 и 2016 гг., ставшего следствием удешевления нефти.

Средний дебит новых скважин в 2017 году превысил соответствующий показатель скважин, пробуренных в предыдущие годы. Такая тенденция продолжается уже десять лет подряд, свидетельствуют данные EIA.

Увеличение начального дебита скважин стало возможным благодаря совершенствованию технологии бурения, в том числе использованию преимущественно метода гидравлического разрыва пласта и горизонтального бурения.

Наиболее активно американские энергокомпании работают на крупнейшем сланцевом бассейне в США - Permian, где совокупные объемы производства, как и добыча с новых скважин, растут одиннадцатый год подряд.

Как сообщал enkorr, по итогам прошлой недели добыча нефти в США превысила 10,6 млн барр./сут. (б/с), что более чем на 25% выше показателей середины 2016 года.