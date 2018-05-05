В Украине с 27 апреля по 04 мая отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

Бензин А-92 евро подорожал на 0.18% (5.0 коп/л) до 27.92 грн/л, бензин А-95 евро - вырос в цене на 0.16% (5.0 коп/л) до 29.35 грн/л, сообщает Терминал.

Дизельное топливо евро, подорожало на 0.15% (4.0 коп/л) до 27.07 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.46% (6.0 коп/л) до 12.73 грн/л.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.92 23.00 0.04 0.18 Бензин А-95 евро 29.35 25.00 0.04 0.16 Дизельное топливо Евро 27.07 23.49 0.02 0.15 Сжиженный газ 12.73 11.45 0.14 0.46





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 04.05.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 27,81 0,0 28,56 0,0 26,51 0,0 12,61 2,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,19 13,6 SHELL 29,76 0,0 30,75 0,0 28,25 0,0 12,81 4,4 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 10,0 12,16 8,4 Кло 28,79 0,0 29,59 0,0 27,69 0,0 13,39 10,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,23 2,7 ТНК 28,73 20,8 28,79 0,0 27,22 23,1 12,89 17,1 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,30 8,6

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 27 апреля по 04 мая 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 выросли на 1.13% (29.0 коп/л) до 25.81 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.94% (25.0 коп/л) до 26.69 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.6% (38.0 коп/л) до 24.46 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ в указанный период увеличилась на 1.2%, или 264.7 грн/т, и находится на уровне 22561.29 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 10.7%, или 2185.8 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.81 25.00 0.00 1.13 Бензин А-95 евро, грн/л 26.69 26.00 -0.01 0.94 Дизельное топливо Евро, грн/л 24.46 23.70 -0.06 1.59 Сжиженный газ, грн/т 22561.29 18226.00 1.19 1.19

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро: