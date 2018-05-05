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В Украине с 27 апреля по 04 мая отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
23:06 04.05.2018 |
Бензин А-92 евро подорожал на 0.18% (5.0 коп/л) до 27.92 грн/л, бензин А-95 евро - вырос в цене на 0.16% (5.0 коп/л) до 29.35 грн/л, сообщает Терминал.
Дизельное топливо евро, подорожало на 0.15% (4.0 коп/л) до 27.07 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.46% (6.0 коп/л) до 12.73 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.92
|23.00
|0.04
|0.18
|Бензин А-95 евро
|29.35
|25.00
|0.04
|0.16
|Дизельное топливо Евро
|27.07
|23.49
|0.02
|0.15
|Сжиженный газ
|12.73
|11.45
|0.14
|0.46
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 04.05.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,61
|2,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,19
|13,6
|SHELL
|29,76
|0,0
|30,75
|0,0
|28,25
|0,0
|12,81
|4,4
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|10,0
|12,16
|8,4
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,69
|0,0
|13,39
|10,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,23
|2,7
|ТНК
|28,73
|20,8
|28,79
|0,0
|27,22
|23,1
|12,89
|17,1
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,30
|8,6
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 27 апреля по 04 мая 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 выросли на 1.13% (29.0 коп/л) до 25.81 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.94% (25.0 коп/л) до 26.69 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.6% (38.0 коп/л) до 24.46 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ в указанный период увеличилась на 1.2%, или 264.7 грн/т, и находится на уровне 22561.29 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 10.7%, или 2185.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.81
|25.00
|0.00
|1.13
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.69
|26.00
|-0.01
|0.94
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.46
|23.70
|-0.06
|1.59
|Сжиженный газ, грн/т
|22561.29
|18226.00
|1.19
|1.19
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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