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Топливо в мелком опте 3 мая дорожало, в рознице — цены пока замерли
18:02 03.05.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 03 мая 2018 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо евро на украинских АЗС не изменились и составляют 27.91 грн/л, 29.34 грн/л и 27.07 грн/л соответственно.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 03 мая 2018 г. незначительно подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.71 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.91
|23.00
|0.01
|0.00
|Бензин А-95 евро
|29.34
|25.00
|0.00
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|27.07
|23.49
|0.01
|0.03
|Сжиженный газ
|12.71
|11.45
|0.06
|0.78
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.05.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,59
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,18
|2,7
|SHELL
|29,76
|0,0
|30,75
|0,0
|28,25
|0,0
|12,81
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,15
|6,1
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,69
|0,0
|13,39
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,21
|0,0
|ТНК
|28,53
|0,0
|28,79
|0,0
|27,00
|0,0
|12,89
|3,1
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,27
|4,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
03 мая 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.24% (6 коп/л) до 25.81 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.13% (4 коп/л) до 26.69 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.12% (3 коп/л) до 24.49 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 26 апреля по 03 мая 2018 г. увеличилась на 0.2%, или 45.5 грн/т, и находится на уровне 22337.5 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 9.6%, или 1962.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.81
|0.24
|2.41
|5.65
|Бензин А-95 евро
|26.69
|0.13
|2.30
|4.88
|Дизельное топливо евро
|24.49
|0.12
|2.82
|6.89
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
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