Эксперты Уолл-стрит повысили прогноз цен на нефть 7-й месяц подряд - опрос WSJ

Банковские аналитики Уолл-стрит улучшают прогнозы цен на нефть седьмой месяц подряд, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal.

Основными причинами этого являются растущие геополитические риски, которые могут негативно сказаться на мировых поставках, а также предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи.

Четырнадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце апреля опросе, ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить $64 за баррель в текущем году, WTI - $60 за баррель. Оба прогноза на $1 превышают мартовскую оценку.

"Опек провела более хорошую работу, чем предполагалось", в попытке ограничить производство нефти, отмечает сырьевой аналитик ING Bank Уоррен Паттерсон. "Поддержка рынка, вероятно, останется хорошей", - полагает он.

Еще одним двигателем роста нефтяных котировок является сохраняющаяся неопределенность в отношении иранской проблемы.

К 12 мая президент США Дональд Трамп и его команда должны завершить пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий - заключенного в 2015 году соглашения по ядерной программе Ирана. Участники рынка опасаются, что Штаты могут принять решение о возобновлении санкций в отношении Ирана - это приведет к ограничению экспорта нефти из страны.

Сокращение поставок иранской нефти может составить до 500 тыс. баррелей в сутки, по оценке У.Паттерсона.

Между тем коммерческие запасы нефти в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), последовательно сокращаются. На конец февраля их объем составлял 2,84 млрд баррелей, что всего на 30 млн баррелей превышает средний показатель за последние пять лет.

Тем не менее, аналитики ожидают снижения цен в 2019 году, поскольку ОПЕК+ могут не продлить сроки действия соглашения об ограничении добычи, а американские сланцевые производители наращивают выпуск нефти.

По их оценке, в следующем году средняя цена Brent будет составлять чуть выше $62 за баррель, WTI - около $58 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 EET в четверг подешевели на 0,12% - до $73,27 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,06% - до $67,89 за баррель.

