Цены на нефть снижаются 3 мая, Brent торгуется у $72,9 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в четверг на данных о росте запасов топлива в США.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 EET подешевели на $0,50 (0,68%) - до 72,86 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,13 (0,19%) - до 67,80 доллара за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в стране подскочили на 6,2 млн баррелей, хотя эксперты в среднем ожидали повышения всего на 1,8 млн баррелей.

Согласно официальным данным Минэнерго, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 27 апреля, выросли на 1,2 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов сократились на 3,9 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts в среднем ожидали снижения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,3 млн баррелей.

Дополнительные опасения трейдерам добавляет ситуация вокруг Венесуэлы. В среду Международный валютный фонд (МВФ) вынес так называемое "заявление о порицании" в адрес правительства страны за то, что оно не предприняло требуемых мер по сдерживанию экономического кризиса в стране.

Кроме того, до 12 мая президент США Дональд Трамп и его команда должны завершить пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий - заключенного в 2015 году соглашения по ядерной программе Ирана. Участники рынка опасаются, что Штаты могут принять решение о выходе из соглашения и возобновлении санкций в отношении Ирана, что может привести к сокращению экспорта иранской нефти.

"Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает сбалансированный рынок нефти в 2018 году, поскольку рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, будет обгонять рост спроса, - говорит аналитик UBS Group Джованни Стауново. - Между тем растущая неопределенность в отношении поставок привела к повышению цен на нефть".