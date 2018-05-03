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Цены светлых нефтепродуктов 2 мая пошли вверх следом за автогазом
21:41 02.05.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 02 мая 2018 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.14% (4.0 коп/л) до 27.91 грн/л
Цена бензина А-95 евро - выросла на 0.13% (4.0 коп/л) до 29.34 грн/л.
Дизельное топливо евро подорожало на 0.12% (3.0 коп/л) до 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 02 мая 2018 г. подорожал на 0.26% (3.0 коп/л) до 12.71 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.91
|23.00
|0.14
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|29.34
|25.00
|0.13
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.49
|0.12
|0.02
|Сжиженный газ
|12.71
|11.45
|0.26
|1.11
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,59
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,15
|9,3
|SHELL
|29,76
|0,0
|30,75
|0,0
|28,25
|0,0
|12,81
|4,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,09
|1,1
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,69
|0,0
|13,39
|10,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,21
|0,0
|ТНК
|28,52
|0,0
|28,79
|0,0
|26,99
|0,0
|12,86
|13,8
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,22
|1,1
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
02 мая 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 1.00% (26 коп/л) до 25.76 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.81% (21 коп/л) до 26.66 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 1.52% (37 коп/л) до 24.46 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 25 апреля по 02 мая 2018 г. увеличилась на 0.1%, или 25.3 грн/т, и находится на уровне 22316.13 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 9.5%, или 1944.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.76
|1.00
|2.63
|5.52
|Бензин А-95 евро
|26.66
|0.81
|2.60
|4.88
|Дизельное топливо евро
|24.46
|1.52
|3.31
|6.68
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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