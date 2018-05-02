Потребление бензинов и ДТ в январе-марте упало на 8%, – Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в первом квартале 2018 г. составило 1,24 млн т, что на 8% (на 109 тыс. т) меньше результата января-марта прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Промышленное потребление ДТ в первом квартале текущего года увеличилось на 2,4% - до 671,6 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-8,3%) и составило 111,5 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС в январе-марте снизилась на 19,1% (на 49,6 тыс. т) - до 210,2 тыс. т, продажи бензинов сократились на 20,6% - до 253,2 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине за отчетный квартал сократилось на 17,2% - до 364,7 тыс. т, а потребление ДТ упало на 3,7% - до 881,8 тыс. т.

Как сообщал enkorr, суммарное потребления топлива в Украине в 2017 г. составило 6,97 млн т, что на 189 тыс. т (2,78%) больше показателя 2016 г.