Цены на нефть 2 мая растут после резкого падения накануне, Brent подорожала до $73,24 за баррель

Цены на нефть поднимаются в среду после существенного снижения накануне на данных о росте добычи в США.

Поддержку рынку оказывает сохраняющаяся неопределенность в отношении иранской проблемы.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 EET увеличилась на $0,11 (0,15%) - до 73,24 доллара за баррель. Во вторник контракты подешевели на $1,56 (2,09%) - до $73,13 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,32 (0,48%) - до 67,57доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $1,32 (1,93%) - до 67,25 доллара за баррель.

В апреле Brent подорожала на 7,7%, WTI - на 5,6%.

Отчет Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованный во вторник, показал, что добыча нефти в стране в феврале выросла до рекордных 10,264 млн баррелей в сутки (б/с).

Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные Минэнерго о запасах энергоносителей и производстве нефти в США, который будет обнародован в среду.

По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Тем временем, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США за минувшую неделю на 3,43 млн баррелей.

Участники рынка опасаются, что к середине мая США могут принять решение о возобновлении санкций в отношении Ирана - это приведет к ограничению экспорта нефти из страны.

К 12 мая президента США Дональд Трамп и его команда должны завершить пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий - заключенного в 2015 году соглашения по ядерной программе Ирана.

"Если США возобновит санкции против Ирана, экспорт нефти из этой страны снизится", - цитирует MarketWatch аналитика FXTM Хуссейна Сайеда. По оценкам эксперта, потери могут составить порядка 400 тыс. б/с.

"Хотя может показаться, что объем небольшой, с учетом снижения глобальных запасов нефти, высокого спроса, а также выполнения ОПЕК+ условий соглашения об ограничении добычи, это может привести к быстрому подъему цен на нефть еще на $5", - говорит Х.Сайед.