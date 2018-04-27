В Украине с 20 апреля по 27 апреля 2018 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подешевел на 0.75% (21.0 коп/л) до 27.87 грн/л.

Бензин А-95 евро снизился в цене на 1.0 коп/л до 29.30 грн/л,

Дизельное топливо евро, подорожало на 1.0 коп/л до 27.03 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 1.99% (25.0 коп/л) до 12.67 грн/л.



Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.87 23.00 -0.14 -0.75 Бензин А-95 евро 29.30 25.00 -0.13 -0.02 Дизельное топливо Евро 27.03 23.49 -0.10 0.03 Сжиженный газ 12.67 11.45 0.46 1.99





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 27,81 0,0 28,56 0,0 26,51 0,0 12,59 48,0 ANP 26,95 -50,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,06 26,5 SHELL 29,76 -2,9 30,75 -3,1 28,25 -2,3 12,77 12,8 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 -50,0 28,00 0,0 26,00 10,0 12,08 20,8 Кло 28,79 0,0 29,59 0,0 27,69 20,0 13,29 10,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,21 16,1 ТНК 28,52 9,1 28,79 0,0 26,99 6,1 12,72 12,9 Укрнафта 27,00 -50,3 28,00 0,0 26,00 0,0 12,21 28,3

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 20 апреля по 27 апреля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 2.12% (53.0 коп/л) до 25.52 грн/л

Бензин А-95 подорожал на 2.07% (54.0 коп/л) до 26.45 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 2.1% (50.0 коп/л) до 24.08 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 апреля по 27 апреля 2018 г. увеличилась на 2.9%, или 627.9 грн/т, и находится на уровне 22296.6 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 15.7%, или 3026.8 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.52 24.70 1.27 2.12 Бензин А-95 евро, грн/л 26.45 25.70 1.35 2.07 Дизельное топливо Евро, грн/л 24.08 23.12 1.10 2.14 Сжиженный газ, грн/т 22296.60 18226.00 2.90 2.90

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ: