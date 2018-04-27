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В Украине с 20 апреля по 27 апреля 2018 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
18:37 27.04.2018 |
Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подешевел на 0.75% (21.0 коп/л) до 27.87 грн/л.
Бензин А-95 евро снизился в цене на 1.0 коп/л до 29.30 грн/л,
Дизельное топливо евро, подорожало на 1.0 коп/л до 27.03 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 1.99% (25.0 коп/л) до 12.67 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.87
|23.00
|-0.14
|-0.75
|Бензин А-95 евро
|29.30
|25.00
|-0.13
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|27.03
|23.49
|-0.10
|0.03
|Сжиженный газ
|12.67
|11.45
|0.46
|1.99
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,59
|48,0
|ANP
|26,95
|-50,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,06
|26,5
|SHELL
|29,76
|-2,9
|30,75
|-3,1
|28,25
|-2,3
|12,77
|12,8
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|-50,0
|28,00
|0,0
|26,00
|10,0
|12,08
|20,8
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,69
|20,0
|13,29
|10,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,21
|16,1
|ТНК
|28,52
|9,1
|28,79
|0,0
|26,99
|6,1
|12,72
|12,9
|Укрнафта
|27,00
|-50,3
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,21
|28,3
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 20 апреля по 27 апреля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 2.12% (53.0 коп/л) до 25.52 грн/л
Бензин А-95 подорожал на 2.07% (54.0 коп/л) до 26.45 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 2.1% (50.0 коп/л) до 24.08 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 апреля по 27 апреля 2018 г. увеличилась на 2.9%, или 627.9 грн/т, и находится на уровне 22296.6 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 15.7%, или 3026.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.52
|24.70
|1.27
|2.12
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.45
|25.70
|1.35
|2.07
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.08
|23.12
|1.10
|2.14
|Сжиженный газ, грн/т
|22296.60
|18226.00
|2.90
|2.90
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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