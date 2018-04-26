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Средняя цена на автогаз выросла 26 апреля еще на 5 коп/л
18:33 26.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 апреля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.91 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.34 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 апреля 2018 г. подорожал на 0.40% (5.0 коп/л) до 12.62 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.0%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.91
|23.00
|-0.01
|-0.79
|Бензин А-95 евро
|29.34
|25.00
|-0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.49
|-0.00
|-0.01
|Сжиженный газ
|12.62
|11.15
|0.40
|1.77
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,41
|20,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,93
|2,6
|SHELL
|29,76
|-1,1
|30,75
|-0,9
|28,25
|-1,0
|12,73
|9,3
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,02
|8,2
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,69
|0,0
|13,29
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,19
|7,0
|ТНК
|28,52
|3,6
|28,79
|0,0
|26,99
|2,4
|12,72
|0,9
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,13
|2,9
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
26 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.35% (9 коп/л) до 25.17 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.44% (11 коп/л) до 26.10 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.58% (14 коп/л) до 23.81 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 апреля по 26 апреля 2018 г. увеличилась на 5.1%, или 1074.0 грн/т, и находится на уровне 22292.05 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 15.7%, или 3026.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.17
|0.35
|1.47
|4.28
|Бензин А-95 евро
|26.10
|0.44
|1.57
|4.55
|Дизельное топливо евро
|23.81
|0.58
|1.66
|5.57
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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