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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Автогаз продолжал дорожать 25 апреля

19:25 25.04.2018 |

Нефть и безнин

 

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 апреля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.92 грн/л

Цена бензина А-95 евро также не изменилась и составляет 29.34 грн/л.

Дизельное топливо евро подешевело на 1.0 коп/л до 27.06 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 апреля 2018 г. подорожал на 0.23% (3.0 коп/л) до 12.57 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.8%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Автогаз продолжал дорожать 25 апреля

 

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 27.92 23.00 -0.00 -0.77
Бензин А-95 евро 29.34 25.00 -0.00 -0.02
Дизельное топливо Евро 27.06 23.49 -0.03 0.00
Сжиженный газ 12.57 11.15 0.23 1.42


Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л
AMIC 27,81 0,0 28,56 0,0 26,51 0,0 12,21 0,0
ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 11,91 0,4
SHELL 29,77 0,0 30,76 0,0 28,26 0,0 12,64 0,0
WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0
Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 11,94 2,3
Кло 28,79 0,0 29,59 0,0 27,69 0,0 13,29 0,0
ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,12 0,0
ТНК 28,47 3,8 28,79 0,0 26,96 2,5 12,71 4,4
Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,10 5,6

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

25 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.14% (3 коп/л) до 25.08 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.11% (3 коп/л) до 25.98 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.23% (6 коп/л) до 23.68 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 18 апреля по 25 апреля 2018 г. увеличилась на 4.8%, или 1014.1 грн/т, и находится на уровне 22290.81 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 15.7%, или 3026.4 грн/т.


Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, %
Бензин А-92 евро 25.08 0.14 1.25 3.84
Бензин А-95 евро 25.98 0.11 1.29 4.08
Дизельное топливо евро 23.68 0.23 1.49 4.80

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:

Автогаз продолжал дорожать 25 апреля

 
 

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