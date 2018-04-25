Финансовые новости
- |
- 25.04.18
- |
- 22:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автогаз продолжал дорожать 25 апреля
19:25 25.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 апреля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.92 грн/л
Цена бензина А-95 евро также не изменилась и составляет 29.34 грн/л.
Дизельное топливо евро подешевело на 1.0 коп/л до 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 апреля 2018 г. подорожал на 0.23% (3.0 коп/л) до 12.57 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.8%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.92
|23.00
|-0.00
|-0.77
|Бензин А-95 евро
|29.34
|25.00
|-0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.49
|-0.03
|0.00
|Сжиженный газ
|12.57
|11.15
|0.23
|1.42
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,21
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,91
|0,4
|SHELL
|29,77
|0,0
|30,76
|0,0
|28,26
|0,0
|12,64
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,94
|2,3
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,69
|0,0
|13,29
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,12
|0,0
|ТНК
|28,47
|3,8
|28,79
|0,0
|26,96
|2,5
|12,71
|4,4
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,10
|5,6
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
25 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.14% (3 коп/л) до 25.08 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.11% (3 коп/л) до 25.98 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.23% (6 коп/л) до 23.68 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 18 апреля по 25 апреля 2018 г. увеличилась на 4.8%, или 1014.1 грн/т, и находится на уровне 22290.81 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 15.7%, или 3026.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.08
|0.14
|1.25
|3.84
|Бензин А-95 евро
|25.98
|0.11
|1.29
|4.08
|Дизельное топливо евро
|23.68
|0.23
|1.49
|4.80
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ во 2-м квартале намерен покупать до $10 млн ежедневно на межбанке для наращивания международных резервов
|Закон “О валюте” наполнят ограничениями
|Банки сохраняют оптимизм в отношении роста корпоративного кредитования и населения в следующие 12 мес. - опрос НБУ
|КС признал неконституционным предоставление Уголовно-исполнительной службе Минюста функции следствия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Автогаз продолжал дорожать 25 апреля
|В Еврокомиссии говорят, что Украина выполнила одно из четырех условий для получения новой финпомощи
|Открытые данные в 2017г принесли экономике Украины $700 млн - исследование
|Нефть ускорила падение 25 апреля на данных о запасах в США, цена Brent опустилась до $73,3 за баррель
|Кабмин хочет помочь IKEA зайти на украинский рынок
|TANAP будет введен в строй в начале июня — Эрдоган
Это интересно
|Почему нельзя скрывать от работников горькую правду
|Кроссовер Mercedes-Maybach: четыре электромотора, голосовое управление и “золотые” кресла
|Исследователям удалось похитить биткойны с физически изолированной системы
|Представлен самый доступный кроссовер Skoda
|Hyundai Mobis начинает тестирование самоуправляемого автомобиля M.BILLY
|Мировой объем утечек данных в 2017 г. вырос в 4,2 раза - исследование
|Mercedes-Benz может стать поставщиком двигателей для Volvo