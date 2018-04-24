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По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов 24 апреля отмечался рост розничных цен на сжиженный газ
17:29 24.04.2018 |
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.0 коп/л до 27.92 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.34 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.07 грн/л.
Как сообщает Терминал, сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 апреля 2018 г. подорожал на 0.43% (5.0 коп/л) до 12.54 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.7%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.92
|23.00
|-0.02
|-0.78
|Бензин А-95 евро
|29.34
|25.00
|0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|27.07
|23.39
|0.01
|0.02
|Сжиженный газ
|12.54
|11.05
|0.43
|1.20
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,21
|10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,90
|-1,4
|SHELL
|29,77
|-0,5
|30,76
|0,0
|28,26
|-0,4
|12,64
|1,5
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|2,9
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,69
|0,0
|13,29
|10,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,12
|7,1
|ТНК
|28,43
|0,0
|28,79
|0,0
|26,93
|0,0
|12,66
|5,5
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,04
|7,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
24 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.15% (4 коп/л) до 25.04 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.13% (3 коп/л) до 25.95 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.15% (3 коп/л) до 23.62 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 17 апреля по 24 апреля 2018 г. увеличилась на 6.9%, или 1437.8 грн/т, и находится на уровне 22327.91 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 17.0%, или 3236.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.04
|0.15
|1.19
|3.88
|Бензин А-95 евро
|25.95
|0.13
|1.20
|3.88
|Дизельное топливо евро
|23.62
|0.15
|1.22
|4.68
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
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