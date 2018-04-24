Нефть 24 апреля дорожает 3-й день, Brent поднялась до $75 за баррель

Цены на нефть растут третью сессию подряд, обновляя максимумы с конца 2014 года, в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидаемым сокращением товарных запасов топлива в США, сообщает агентство Bloomberg.

Индикатор волатильности нефтяного рынка повышается самыми быстрыми темпами за две недели на опасениях, что президент США Дональд Трамп может возобновить действие санкций в отношении Ирана. Кроме того, участники рынка обеспокоены сообщениями о гибели одного из лидеров хуситов в Йемене в результате авиационной атаки ВВС Саудовской Аравии.

Котировка июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 EET 24 апреля увеличились на $0,29 (0,39%) - до 75,00 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник поднялась на $0,45 (0,66%) - до 69,09 доллара за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей.

Следующей важной датой для Ирана и его нефтяного экспорта будет 12 мая, когда истекает срок затребованного США пересмотра условий иранского ядерного соглашения. Многие эксперты полагают, что Вашингтон может отказаться от этого соглашения и возобновить санкции в отношении Тегерана.

В прошлом санкции привели к сокращению экспорта нефти из Ирана на 1 млн б/с.

Во вторник Д.Трамп встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который, как ожидается, будет убеждать американского президента сохранить соглашение с Ираном, пишет The Wall Street Journal. Позднее на этой неделе Д.Трамп проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых также может быть затронут иранский вопрос.

По мнению аналитика UBS Wealth Management Джованни Стауново, если США откажутся от иранского ядерного соглашения, нефть Brent может подорожать до $80 за баррель.