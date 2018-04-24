Бензин А-92 евро 23 апреля показал ценовое снижение, другие виды топлива — рост

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 апреля 2018 г. розничные цены на бензин А-92 евро снижались, на бензин А-95 евро, ДТ евро и СУГ росли, сообщает Терминал.



Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.57% (16.0 коп/л) до 27.92 грн/л.

Цена бензина А-95 евро подорожало на 0.11% (3.0 коп/л) до 29.34 грн/л.

Дизельное топливо евро стало больше в цене на 0.15% (4.0 коп/л) до 27.06 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 апреля 2018 г. подорожал на 0.46% (6.0 коп/л) до 12.48 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.5%.

Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.92 23.00 -0.57 -0.74 Бензин А-95 евро 29.34 25.00 0.11 -0.01 Дизельное топливо Евро 27.06 23.39 0.15 0.03 Сжиженный газ 12.48 11.05 0.46 0.84





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 27,81 0,0 28,56 0,0 26,51 0,0 12,11 0,0 ANP 26,95 -50,0 27,95 0,0 26,00 0,0 11,92 12,5 SHELL 29,78 -1,3 30,76 -2,2 28,27 -0,9 12,63 -1,2 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 -50,0 28,00 0,0 26,00 0,0 11,89 1,8 Кло 28,79 0,0 29,59 0,0 27,69 20,0 13,19 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,05 0,5 ТНК 28,43 0,0 28,79 0,0 26,93 0,0 12,61 1,8 Укрнафта 27,00 -50,3 28,00 0,0 26,00 0,0 11,97 3,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

23 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 1 коп/л до 25.00 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 1 коп/л до 25.92 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене - на 0.1% (2 коп/л) до 23.60 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 16 апреля по 23 апреля 2018 г. увеличилась на 8.4%, или 1730.5 грн/т, и находится на уровне 22251.69 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 16.7%, или 3176.5 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.00 0.04 0.98 3.70 Бензин А-95 евро 25.92 0.04 1.08 3.71 Дизельное топливо евро 23.60 0.09 1.33 4.57

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:



