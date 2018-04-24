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Бензин А-92 евро 23 апреля показал ценовое снижение, другие виды топлива — рост
18:14 23.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 апреля 2018 г. розничные цены на бензин А-92 евро снижались, на бензин А-95 евро, ДТ евро и СУГ росли, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.57% (16.0 коп/л) до 27.92 грн/л.
Цена бензина А-95 евро подорожало на 0.11% (3.0 коп/л) до 29.34 грн/л.
Дизельное топливо евро стало больше в цене на 0.15% (4.0 коп/л) до 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 апреля 2018 г. подорожал на 0.46% (6.0 коп/л) до 12.48 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.5%.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.92
|23.00
|-0.57
|-0.74
|Бензин А-95 евро
|29.34
|25.00
|0.11
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.39
|0.15
|0.03
|Сжиженный газ
|12.48
|11.05
|0.46
|0.84
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,11
|0,0
|ANP
|26,95
|-50,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|12,5
|SHELL
|29,78
|-1,3
|30,76
|-2,2
|28,27
|-0,9
|12,63
|-1,2
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|-50,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|1,8
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,69
|20,0
|13,19
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,05
|0,5
|ТНК
|28,43
|0,0
|28,79
|0,0
|26,93
|0,0
|12,61
|1,8
|Укрнафта
|27,00
|-50,3
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,97
|3,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
23 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 1 коп/л до 25.00 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 1 коп/л до 25.92 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене - на 0.1% (2 коп/л) до 23.60 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 16 апреля по 23 апреля 2018 г. увеличилась на 8.4%, или 1730.5 грн/т, и находится на уровне 22251.69 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 16.7%, или 3176.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.00
|0.04
|0.98
|3.70
|Бензин А-95 евро
|25.92
|0.04
|1.08
|3.71
|Дизельное топливо евро
|23.60
|0.09
|1.33
|4.57
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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