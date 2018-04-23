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Цены на нефть стабильны 23 апреля после подъема по итогам прошлой недели, Brent выше $74 за баррель
09:36 23.04.2018 |
Цены на нефть стабильны в понедельник после повышения по итогам торгов в пятницу и недели в целом.
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 EET опустилась на $0,03 (0,03%) - до 74,03 доллара за баррель. В пятницу контракты подорожали на $0,28 (0,38%) - до $74,06 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,08 (0,12%) - до 68,32 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,07 (0,1%) - до 68,40 доллара за баррель.
За минувшую неделю Brent подорожала на 2%, WTI - на 1,5%.
Поддержку рынку в пятницу оказали заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сокращение товарных запасов топлива в развитых странах мира отмечается 15 месяцев подряд и составило в общей сложности почти 300 млн баррелей.
Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что страны ОПЕК+ "пришли к консенсусу, что нельзя останавливаться, несмотря на улучшение ситуации на нефтяном рынке".
Краткосрочное снижение цен на нефть в пятницу спровоцировал президент США Дональд Трамп, который обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.
"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов Нефти (так в оригинале - ИФ) повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!" - говорилось в сообщении Д.Трампа.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что от повышения цен на нефть выигрывают производители топлива в США.
Согласно данным Baker Hughes, обнародованным в пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц. С начала апреля количество установок повысилось на 23 штуки - до 820 установок.
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