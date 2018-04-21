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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине с 13 апреля по 20 апреля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

20:30 20.04.2018 |

Нефть и безнин

 

Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подорожал на 1.0 коп/л до 28.08 грн/л

Бензин А-95 евро вырос в цене не изменился, которая составляет 29.31 грн/л.

Дизельное топливо евро, подорожало на 1.0 коп/л до 27.03 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.39% (5.0 коп/л) до 12.43 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

В Украине с 13 апреля по 20 апреля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

 

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:

В Украине с 13 апреля по 20 апреля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

 

Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:

В Украине с 13 апреля по 20 апреля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

 

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:

В Украине с 13 апреля по 20 апреля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

 

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 28.08 23.50 -0.18 0.04
Бензин А-95 евро 29.31 25.00 -0.12 0.02
Дизельное топливо Евро 27.03 23.39 -0.14 0.05
Сжиженный газ 12.43 11.00 0.24 0.39

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л
AMIC 27,81 0,0 28,56 0,0 26,51 0,0 12,11 0,0
ANP 27,45 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 11,79 -9,5
SHELL 29,79 -0,6 30,78 -1,2 28,28 -0,2 12,64 0,1
WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0
Авиас Плюс 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 10,0 11,87 -4,6
Кло 28,79 20,0 29,59 0,0 27,49 10,0 13,19 10,0
ОККО 30,46 1,8 31,46 1,9 28,96 0,5 13,05 6,6
ТНК 28,43 0,0 28,79 0,0 26,93 0,0 12,59 3,6
Укрнафта 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 11,93 -12,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 13 апреля по 20 апреля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.24% (31.0 коп/л) до 24.99 грн/л

Бензин А-95 подорожал на 1.37% (35.0 коп/л) до 25.91 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.7% (39.0 коп/л) до 23.58 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 13 апреля по 20 апреля 2018 г. увеличилась на 6.4%, или 1304.9 грн/т, и находится на уровне 21831.45 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 15.1%, или 2866.7 грн/т.


Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро, грн/л 24.99 24.30 0.76 1.24
Бензин А-95 евро, грн/л 25.91 25.20 0.83 1.37
Дизельное топливо Евро, грн/л 23.58 22.90 0.65 1.68
Сжиженный газ, грн/т 21831.45 18226.00 6.36 6.36

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:

В Украине с 13 апреля по 20 апреля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

 

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:

В Украине с 13 апреля по 20 апреля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

 

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:

В Украине с 13 апреля по 20 апреля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

 

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:

В Украине с 13 апреля по 20 апреля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

 
 

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