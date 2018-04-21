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В Украине с 13 апреля по 20 апреля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
20:30 20.04.2018 |
Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подорожал на 1.0 коп/л до 28.08 грн/л
Бензин А-95 евро вырос в цене не изменился, которая составляет 29.31 грн/л.
Дизельное топливо евро, подорожало на 1.0 коп/л до 27.03 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.39% (5.0 коп/л) до 12.43 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.08
|23.50
|-0.18
|0.04
|Бензин А-95 евро
|29.31
|25.00
|-0.12
|0.02
|Дизельное топливо Евро
|27.03
|23.39
|-0.14
|0.05
|Сжиженный газ
|12.43
|11.00
|0.24
|0.39
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,11
|0,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,79
|-9,5
|SHELL
|29,79
|-0,6
|30,78
|-1,2
|28,28
|-0,2
|12,64
|0,1
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|10,0
|11,87
|-4,6
|Кло
|28,79
|20,0
|29,59
|0,0
|27,49
|10,0
|13,19
|10,0
|ОККО
|30,46
|1,8
|31,46
|1,9
|28,96
|0,5
|13,05
|6,6
|ТНК
|28,43
|0,0
|28,79
|0,0
|26,93
|0,0
|12,59
|3,6
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,93
|-12,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 13 апреля по 20 апреля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.24% (31.0 коп/л) до 24.99 грн/л
Бензин А-95 подорожал на 1.37% (35.0 коп/л) до 25.91 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.7% (39.0 коп/л) до 23.58 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 13 апреля по 20 апреля 2018 г. увеличилась на 6.4%, или 1304.9 грн/т, и находится на уровне 21831.45 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 15.1%, или 2866.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|24.99
|24.30
|0.76
|1.24
|Бензин А-95 евро, грн/л
|25.91
|25.20
|0.83
|1.37
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|23.58
|22.90
|0.65
|1.68
|Сжиженный газ, грн/т
|21831.45
|18226.00
|6.36
|6.36
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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