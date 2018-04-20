ДТ за неделю в опте подорожало на 450 грн/т в ответ на рост нефтяных котировок

Средние цены крупнооптовых партий дизельного топлива на конец недели, 20 апреля, составляли 27 640 грн/т. За неделю средние цены выросли на 2% или 450 грн/т на фоне 5% роста нефти Brent. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95»

Основным фактором повышения цен стал резкий скачек нефтяных котировок. За неделю Brent подорожал на 5% и на 19 апреля нефть достигла максимальных с ноября 2014 г. значений - $75/барр.

На прошедших выходных (14-15 апреля) ряд импортеров испытали проблемы с растаможкой нефтепродуктов из-за технического сбоя на Энергетической таможне ГФС. Проблема была решена вечером в понедельник (16 апреля) и на тот момент на таможенных пунктах скопилось около 800 вагонов с моторным топливом.

«На Коростене было до 400 вагонов. Два дня - вторник и среду (17 и 18 апреля) - они разгребали накопившиеся объемы и только в четверг начали оформлять новый ресурс. То есть вагоны пришли во вторник, но оформлять начали только в четверг», - отметил в беседе с enkorr один из трейдеров белорусским топливом.

В понедельник 16 апреля ДТ на Коростене было только одно предложение ДТ от ЗНГК по 27 800 грн/т. В среду, 18 апреля, когда ситуация с Энерготаможней разрешилась, количество предложений ДТ на этом базисе увеличилось: по 27 300 грн/т ресурс предлагал «Бизнес Солюшенс», «Ресурс Трейдинг» и «НК Вест Ойл» - по 27 500 грн/ и 27 600 грн/т соответственно. В пятницу 20 апреля «Альянс Ойл Украина» и ЗНГК предлагали ДТ по 28 000 грн/т.

По словам участников рынка, таких сложностей со скопившимися нерастаможенными объемами, как на Коростене, Новоград-Волынский не испытывал и на следующий день после устранения сбоя на таможне, оформление топлива пошло в обычном режиме. 16 апреля «Анвитрейд» и «Параллель» предлагали «трубопроводный» ДТ по 27 100 грн/т, «Альянс Энерго Трейд» и «Глуско Украина» - по 27 150 грн/т. Цены росли планомерно в течение всей недели и на 20 апреля ресурс в Новоград-Волынском торговался по 27 400-27 500 грн/т.

Кременчугский НПЗ три раза за неделю подымал цены на ДТ. В начале недели - на 200 грн/т и предлагал топливо со станции Кагамлыкская по 27 850 грн/т. 19 апреля завод повысил цену на 150 грн/т, а 20-го - еще на 250 грн/т, до 28 250 грн/т.

На недельных торгах «Укргаздобычи» сделок по дизтопливу Шебелинского завода не было. В день торгов 19 апреля GT Group и «НП-Трейдинг» предлагали шебелинское топливо по 28 000 грн/т, «НК Вест Ойл» - по 27 900 грн/т.

20 апреля компания провела торги дифференциалами по поставкам в мае, повысив стартовый дифференциал с $30/т до $35/т, но следок по результатам торгов заключено не было.