С 16 по 20 апреля средние цены на автомобильные партии сжиженного газавыросли на 1 150 грн/т - до 21 620 грн/т

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

По данным «А-95», в пятницу на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «Автотранс», «СП Газ», KLO и GT Group.

На ГНС в Закарпатской области газ торговался по 22 200 грн/т, в Запорожской - по 21 330 грн/т, в Ивано-Франковской - по 21 000 грн/т, в Киевской - по 21 650 грн/т, в Кировоградской - по 20 500 грн/т, в Николаевской - по 22 500 грн/т, в Одесской - по 20 300 грн/т, в Полтавской - по 21 050 грн/т, в Тернопольской - по 22 550 грн/т, в Харьковской - по 20 700 грн/т, в Хмельницкой - по 22 300 грн/т, в Черкасской - 12 000 грн/т.

Как сообщал enkorr, на этой неделе (16-19 апреля) прошло шесть торгов внутренних производителей. Седьмой аукцион ПАО «Укрнафта» запланирован на 20 апреля (7,78 тыс. т). Средневзвешенная цена ресурса на внутренних торгах составила 19 160 грн/т против 18 530 грн/т на предыдущей неделе (10-13 апреля).