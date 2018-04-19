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В мелком опте топливные цены продолжают рост 19 апреля, на АЗС незначительно подорожал автогаз
18:01 19.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 апреля 2018 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.14 грн/л
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.35 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 апреля 2018 г. подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.40 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.2%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.14
|23.50
|0.01
|0.02
|Бензин А-95 евро
|29.35
|25.00
|0.00
|0.01
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.39
|0.02
|0.03
|Сжиженный газ
|12.40
|11.00
|0.06
|0.16
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,11
|0,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,90
|0,0
|SHELL
|29,79
|0,0
|30,78
|-0,8
|28,27
|-0,4
|12,63
|-0,7
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,93
|0,0
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,49
|0,0
|13,19
|10,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|12,98
|0,0
|ТНК
|28,43
|0,0
|28,79
|0,0
|26,93
|0,0
|12,56
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,00
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
19 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.21% (5 коп/л) до 24.82 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.16% (4 коп/л) до 25.69 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.38% (9 коп/л) до 23.42 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 12 апреля по 19 апреля 2018 г. увеличилась на 3.9%, или 802.8 грн/т, и находится на уровне 21329.71 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 12.5%, или 2367.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.82
|0.21
|1.29
|2.89
|Бензин А-95 евро
|25.69
|0.16
|0.89
|2.86
|Дизельное топливо евро
|23.42
|0.38
|1.50
|4.43
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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