Цены на нефть ускорили рост 19 апреля, Brent подорожала до $74,7 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила рост в ходе торгов в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные о неожиданном снижении коммерческих запасов топлива в США и ждут заявлений представителей ОПЕК.

Котировка июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 EET 19 апреля увеличилась на $1,18 (1,61%) - до 74,66 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на $1 (1,46%) - до 69,47 доллара за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене более чем на 2,7% и обновили максимумы с конца 2014 года на данных министерства энергетики США о снижении запасов всех видов топлива на минувшей неделе.

По данным Минэнерго, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина - на 2,97 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 625 тыс. баррелей и сокращение резервов бензина на 1,9 млн баррелей.

Таким образом, совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в США опустились ниже среднего уровня за пять лет впервые с 2014 года.

Кроме того, участники нефтяного рынка ждут встречи представителей стран ОПЕК и партнеров картеля в городе Джедда в Саудовской Аравии, на которой будет обсуждаться вопрос продления соглашения об ограничении нефтедобычи.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в ходе встречи будут представлены данные о том, что цель ОПЕК+ по сокращению мировых запасов нефти до уровня ниже среднего за последние пять лет практически достигнута.

"Сейчас будет глупо идти против рынка, учитывая то, насколько высок оптимизм, - сказал стратег сырьевого рынка в ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - В ближайшие пару дней рынок получит дополнительную поддержку от встречи в Джедде. Интересно посмотреть, поменяют ли страны ОПЕК+ свою цель по запасам".