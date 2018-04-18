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Цены на АЗС 18 апреля без изменений, незначительно дорожает бензин А-92 в мелком опте
17:15 18.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 18 апреля 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.13 грн/л
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.35 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 18 апреля 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 12.39 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.2%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.13
|23.50
|-0.01
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|29.35
|25.00
|0.00
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.09
|-0.00
|0.01
|Сжиженный газ
|12.39
|11.00
|0.01
|0.14
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,11
|0,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,90
|-0,1
|SHELL
|29,79
|-0,6
|30,79
|-0,7
|28,28
|-0,2
|12,64
|0,4
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,93
|-0,6
|Кло
|28,79
|0,0
|29,59
|0,0
|27,49
|0,0
|13,09
|0,0
|ОККО
|30,46
|1,8
|31,46
|1,9
|28,96
|0,5
|12,98
|0,0
|ТНК
|28,43
|0,0
|28,79
|0,0
|26,93
|0,0
|12,56
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,00
|-5,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
18 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала на 0.1% (2 коп/л) до 24.77 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 25.65 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизилось в цене на 1 коп/л до 23.33 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 11 апреля по 18 апреля 2018 г. увеличилась на 3.7%, или 747.8 грн/т, и находится на уровне 21183.3 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 11.9%, или 2244.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.77
|0.09
|1.63
|2.74
|Бензин А-95 евро
|25.65
|0.02
|0.97
|2.81
|Дизельное топливо евро
|23.33
|-0.03
|1.77
|4.18
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
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