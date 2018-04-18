Нефть ускорила рост 18 апреля на данных о запасах в США, цена Brent превысила $73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок подскочили в среду после публикации отчета министерства энергетики США, указавшего на сокращение запасов нефти и бензина в стране по итогам прошлой недели.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 EET 18 апреля подскочила на $1,8 (2,51%) - до 73,38 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на $1,83 (2,75%) - до 68,35 доллара за баррель.

Обе марки достигли максимальных отметок с конца 2014 года: WTI с декабря, Brent - с ноября.

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина - на 2,97 млн баррелей. Это в целом совпало с обнародованными ранее данными Американского института нефти (API). Аналитики ожидали роста запасов на 625 тыс. баррелей и сокращение резервов бензина на 1,9 млн баррелей.

Запасы дистиллятов рухнули на 3,1 млн баррелей.

Кроме того, запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, снизились на 1,12 млн баррелей. Показатель стабильно повышался в последние недели.

Отмечается, что спрос на бензин составил 9,857 млн баррелей в сутки - это рекордный показатель в истории, при том, что летний сезон вождения только начинается.

Добыча в Штатах поднялась на 15 тыс. баррелей в сутки, в очередной раз обновив исторический максимум (10,54 млн б/с). При этом импорт нефти сократился на 720 тыс. б/с, до 7,93 млн б/с, а экспорт увеличился на 544 тыс. б/с, до 1,75 млн б/с.

