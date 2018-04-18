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Информация об агентстве
17 апреля отмечалось незначительное повышение цен на бензин А-92 и автогаз
20:15 17.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 17 апреля 2018 г. отмечался незначительный рост розничных цен на бензин А-92 и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 1.0 коп/л до 28.14 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.34 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 17 апреля 2018 г. подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.39 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.2%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.14
|23.50
|0.02
|-0.03
|Бензин А-95 евро
|29.34
|25.00
|0.01
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.09
|0.01
|-0.02
|Сжиженный газ
|12.39
|11.00
|0.08
|0.14
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,11
|0,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,90
|1,5
|SHELL
|29,80
|0,0
|30,79
|0,0
|28,28
|0,0
|12,64
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,93
|1,6
|Кло
|28,79
|20,0
|29,59
|0,0
|27,49
|10,0
|13,09
|0,0
|ОККО
|30,45
|0,0
|31,44
|0,0
|28,96
|0,0
|12,98
|0,0
|ТНК
|28,43
|0,0
|28,79
|0,0
|26,93
|0,0
|12,56
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
17 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (1 коп/л) до 24.75 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 25.64 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.20% (5 коп/л) до 23.33 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 10 апреля по 17 апреля 2018 г. увеличилась на 2.2%, или 444.6 грн/т, и находится на уровне 20880.57 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 10.3%, или 1951.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.75
|-0.06
|1.66
|2.57
|Бензин А-95 евро
|25.64
|0.01
|0.97
|2.71
|Дизельное топливо евро
|23.33
|0.20
|2.04
|4.48
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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