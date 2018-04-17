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Цены на АЗС выросли 16 апреля за счет изменения цен региональных брендов
19:23 16.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 апреля 2018 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС увеличилась на 0.20% (6.0 коп/л) до 28.13 грн/л.
Цена бензина А-95 евро выросла на 0.13% (4.0 коп/л) до 29.34 грн/л.
Дизельное топливо евро подорожало на 0.16% (4.0 коп/л) до 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 апреля 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 12.38 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.2%.
Средняя розничная цена на бензин А-92 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.13
|23.50
|0.20
|0.12
|Бензин А-95 евро
|29.34
|25.00
|0.13
|0.06
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.09
|0.16
|0.16
|Сжиженный газ
|12.38
|10.99
|0.01
|0.08
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,11
|0,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,80
|0,0
|30,79
|0,0
|28,28
|0,0
|12,63
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,59
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|13,09
|0,0
|ОККО
|30,45
|0,0
|31,44
|0,0
|28,96
|0,0
|12,98
|0,0
|ТНК
|28,43
|0,0
|28,79
|0,0
|26,93
|0,0
|12,56
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
16 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.31% (8 коп/л) до 24.76 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.36% (9 коп/л) до 25.65 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.42% (10 коп/л) до 23.28 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 09 апреля по 16 апреля 2018 г. увеличилась на 0.4%, или 89.2 грн/т, и находится на уровне 20511.33 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8.4%, или 1582.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.76
|0.31
|1.61
|2.63
|Бензин А-95 евро
|25.65
|0.36
|0.86
|2.75
|Дизельное топливо евро
|23.28
|0.42
|1.82
|4.27
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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