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Нефтяные котировки снижаются после ракетной атаки по Сирии
09:04 16.04.2018 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным торгов на 8.34 EET, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,03%, до 71,83 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,91%, до 66,78 доллара за баррель.
"Это была очень обдуманная атака. Наибольшие опасения для нефтяного рынка в том, что это перерастет в еще больший конфликт, который может вовлечь Иран и Саудовскую Аравию, все еще сохраняются", - приводит агентство Рейтер слова партнера Again Capital Джона Килдуффа (John Kilduff).
Поддерживает удешевление нефти статистика о росте числа буровых установок в США за прошлую неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 13 апреля, число буровых установок в стране выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1008 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 161 штуку, или на 19%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 7 штук, или на 0,9%, до 815 штук.
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