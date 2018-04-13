ДТ в опте 13 апреля начало дорожать в ответ на скачок нефтяных котировок

Средние цены на дизельное топливо на оптовом рынке за неделю выросли на 2% или 550 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

Рост спровоцирован повышением мировых цен на нефть и европейских котировок ДТ, которые за неделю увеличились почти на 7%.

Трейдеры отмечают, что рост цен на этой неделе сдерживали остатки более дешевого мартовского ресурса. Первыми на рост котировок отреагировали операторы торговли белорусским ресурсом с Коростеня, куда по данным enkorr за выходные дни (7-9 апреля) поступило около 20 тыс. т белорусского ДТ.

В среду 11 апреля «Параллель», «БНХ-Украина» и «Альянс Ойл Украина» предлагали на Коростене мозырский ресурс по 27 100-27 200 грн/т. В пятницу появилось предложение новополоцкого дизтоплива по 27 500 грн/т от ЗНГК.

«Трубопроводный» ресурс начал дорожать с четверга, 12 апреля, и на конец недели минимальное предложение в Новоград-Волынском составляло 27 000 грн/т.

Под конец недели на 300 грн/т цену ДТ поднял и Кременчугский НПЗ, предлагая по ресурс 27 350 грн/т с завода. «Укртатнафта» не меняла свои цены с 28 марта.

На открытых торгах «Укргаздобычи» дизтопливо Шебелинского ГПЗ было продано по 27 300 грн/т с отгрузкой по ж/д и 27 405 грн/т автонормами.

Участники рынка прогнозируют, что цены продолжат рост и на следующей неделе.

«До конца месяца дизтопливо в опте подорожает на 0,8-1,0 грн/л. Причина - нефтяные котировки тянут цену вверх, помимо этого есть четкое понимание ослабления курса гривны, в связи с обвалом соседней валюты. Конечно у нас политика и другие факторы могут помешать процессу, это прогноз, но тем не менее прогноз на устойчивый рост», - считает глава группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин.

Напомним, с 6 по 13 апреля по официальному курсу НБУ, гривна укрепилась к доллару на 0,3%, к евро ослабла на 0,2%, а нефтяные котировки Brent выросли на 7,5%.