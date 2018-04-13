В Украине с 6 по 13 апреля отмечалось незначительное падение розничных цен на бензины и повышение на сжиженный газ

В Украине с 06 апреля по 13 апреля 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на бензины и повышение на сжиженный газ, сообщает Терминал.

Бензин А-92 евро подешевел на 0.1% (2.0 коп/л) до 28.08 грн/л.

Бензин А-95 евро снизился в цене на 0.1% (2.0 коп/л) до 29.30 грн/л.

Дизельное топливо евро в цене не изменилось, которая составляет 27.01 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, немного повысились на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.38 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-92 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя розничная цена на бензин А-95 Евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на ДТ Евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.08 23.50 -0.20 -0.07 Бензин А-95 евро 29.30 25.00 -0.13 -0.06 Дизельное топливо Евро 27.01 23.09 -0.16 -0.00 Сжиженный газ 12.38 10.99 -0.00 0.07





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,15 -9,0 29,11 -34,0 26,88 -27,0 12,09 -6,0 ANP 27,45 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 11,89 0,0 SHELL 29,84 0,1 30,86 0,1 28,36 0,2 12,66 -1,7 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 10,0 11,92 0,0 Кло 28,99 0,0 29,59 0,0 27,39 0,0 12,99 -20,0 ОККО 30,42 0,0 31,42 0,0 28,93 0,0 12,97 0,0 ТНК 28,50 0,0 29,09 0,0 26,98 0,0 12,55 0,0 Укрнафта 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,05 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 06 апреля по 13 апреля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.29% (31.0 коп/л) до 24.69 грн/л.

Бензин А-95 подорожал на 0.58% (15.0 коп/л) до 25.58 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.4% (32.0 коп/л) до 23.18 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 06 апреля по 13 апреля 2018 г. увеличилась на 0.0%, или 10.1 грн/т, и находится на уровне 20432.22 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8.0%, или 1521.6 грн/т.

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:



