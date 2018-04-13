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В Украине с 6 по 13 апреля отмечалось незначительное падение розничных цен на бензины и повышение на сжиженный газ
18:00 13.04.2018 |
В Украине с 06 апреля по 13 апреля 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на бензины и повышение на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Бензин А-92 евро подешевел на 0.1% (2.0 коп/л) до 28.08 грн/л.
Бензин А-95 евро снизился в цене на 0.1% (2.0 коп/л) до 29.30 грн/л.
Дизельное топливо евро в цене не изменилось, которая составляет 27.01 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, немного повысились на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.38 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 Евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ Евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.08
|23.50
|-0.20
|-0.07
|Бензин А-95 евро
|29.30
|25.00
|-0.13
|-0.06
|Дизельное топливо Евро
|27.01
|23.09
|-0.16
|-0.00
|Сжиженный газ
|12.38
|10.99
|-0.00
|0.07
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,15
|-9,0
|29,11
|-34,0
|26,88
|-27,0
|12,09
|-6,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,84
|0,1
|30,86
|0,1
|28,36
|0,2
|12,66
|-1,7
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|10,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|12,99
|-20,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 06 апреля по 13 апреля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.29% (31.0 коп/л) до 24.69 грн/л.
Бензин А-95 подорожал на 0.58% (15.0 коп/л) до 25.58 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.4% (32.0 коп/л) до 23.18 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 06 апреля по 13 апреля 2018 г. увеличилась на 0.0%, или 10.1 грн/т, и находится на уровне 20432.22 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8.0%, или 1521.6 грн/т.
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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