Украинские НПЗ выходят на лидирующие позиции на рынке бензина

Внутреннее производство нефтепродуктов выросло на 12% в I квартале 2018 года. Впервые с 2015 г. украинские производители вышли в лидеры на рынке автомобильных бензинов: в I квартале 2018 г. на них пришлось 45,3% рынка, тогда как в аналогичном периоде 2017 г. - 42%. Об этом говорится в сообщении «Консалтинговой группы А-95».

«Результаты наших заводов в I квартале 2018 г. могли быть еще более внушительными, если бы не затянувшаяся зима и обусловленные этим большие запасы бензина, которые сделали проблематичным дальнейшее наращивание переработки в частности на «Укртатнафте». Конъюнктура внутреннего и внешнего рынков остается для украинских НПЗ благоприятной, мы ожидаем в 2018 г. увеличения их доли на рынке бензинов до 50% и до 20% на рынке дизтоплива», - заявил Сергей Куюн, директор «Консалтинговой группы А-95».

В «А-95» отмечают, что крупнейший поставщик бензина - Беларусь - по итогам квартала заняла 40,8% рынка (в 2017 г. белорусский бензин занимал 47% украинского рынка, в 2016 г. - 54%).

В целом выпуск бензинов украинскими заводами в I квартале 2018 г. вырос на 3,5% до - 195,4 тыс. т.

Выпуск дизельного топлива внутренними производителями вырос на 23,6% - до 178,1 тыс. т. Таким образом, их доля рынка увеличилась с 13,2% в I квартале 2017 г. до 14,2% в I квартале 2018 г. В целом в 2017 г. украинские производители занимали 13% ДТ, а в 2016 г. - 11%.

Основной прирост обеспечил Кременчугский НПЗ компании «Укртатнафта». За первые 3 месяца этого года этот НПЗ нарастил выпуск ДТ на 27% - до 155,1 тыс. т, а бензинов - на 7,7% - до 169 тыс. т.

Шебелинский ГПЗ компании «Укргаздобыча» увеличил производство дизтоплива на 5,5% - до 23 тыс. т и сократил выпуск бензинов на 17% - до 26,3 тыс. т. Это, по данным «А-95», было вызвано ситуативным переходом на выпуск более ликвидных экспортных позиций в условиях затоваренности внутреннего рынка бензинами и затянувшейся зимой с пониженным потреблением моторных топлив.

В І квартале 2018 г. рынок бензинов продолжил сокращение: по сравнению с І кварталом 2017 г. объемы поставок сократились на 4,1% - до 431 тыс. т. Основной причиной снижения остается переход автомобилистов на сжиженный газ: его поставки в I квартале 2018 г. увеличились на 17,3%.

Рынок дизельного топлива в І квартале 2018 г. увеличился на 14,7% - до 1,252 млн т. Крупнейшим поставщиком ДТ на украинский рынок в I квартале 2018 г. стала Россия, обеспечив 42% в балансе; доля белорусских производителей за этот период составила 33%, других поставщиков - 10,5%.

По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», украинские производители имеют все возможности для дальнейшего роста на рынке.

Как сообщал enkorr, «Укртатнафта» требует ввести квоты на беспошлинный импорт бензинов и ДТ с 1 мая.

Эта инициатива вызвала критику в экспертных и отраслевых кругах. В частности, в «Консалтинговой группе А-95» отмечают, что введение квот повлечет за собой рост цен для всех категорий потребителей, разрушит устойчивую модель обеспечения страны топливом и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли.