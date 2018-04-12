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На АЗС 12 апреля без перемен. Цены мелкого опта идут в рост
18:46 12.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 апреля 2018 г. изменение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ не отмечено, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.14 грн/л
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.34 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 апреля 2018 г. в цене не изменился, которая составляет 12.38 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.2%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.14
|23.50
|-0.02
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|29.34
|25.00
|-0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.09
|0.00
|-0.01
|Сжиженный газ
|12.38
|10.99
|0.04
|0.07
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|0,0
|28,56
|0,0
|26,51
|0,0
|12,11
|0,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,83
|-0,5
|30,85
|-0,4
|28,35
|-0,4
|12,64
|-0,2
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|13,09
|0,0
|ОККО
|30,45
|2,3
|31,44
|2,6
|28,96
|2,6
|12,98
|0,7
|ТНК
|28,43
|-6,4
|28,79
|-30,0
|26,93
|-4,6
|12,55
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
12 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.57% (14 коп/л) до 24.51 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.30% (8 коп/л) до 25.48 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.66% (15 коп/л) до 23.07 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 05 апреля по 12 апреля 2018 г. увеличилась на 0.3%, или 57.1 грн/т, и находится на уровне 20432.63 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 8.0%, или 1520.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.51
|0.57
|0.46
|0.24
|Бензин А-95 евро
|25.48
|0.30
|0.18
|0.71
|Дизельное топливо евро
|23.07
|0.66
|0.76
|2.93
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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