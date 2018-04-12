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Цены на нефть продолжают расти 12 апреля после скачка до максимумов с 2014 г накануне
08:45 12.04.2018 |
Цены на нефть продолжают расти в четверг утром после скачка до максимумов с декабря 2014 года в среду на фоне усиления геополитической напряженности и беспокойства по поводу перебоев в поставках сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,17% - до 72,18 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,37% - до 67,07 доллара за баррель.
В среду обе марки подскочили до максимумов с декабря 2014 года, Brent поднималась до 73 долларов за баррель, WTI - до 67 долларов за баррель.
Скачок цен произошел на фоне сообщений президента США Дональда Трампа. В среду он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и "умные". Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что помимо ракетного удара президент США оставляет еще ряд вариантов для ответа по Сирии.
Поддержку нефтяным ценам также оказали сообщения арабского телеканала Al-Arabiya о том, что силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную по столице королевства - Эр-Рияду.
Возобновление политической напряженности на Ближнем Востоке, как правило, позитивно сказывается на динамике нефтяных торгов, так как у инвесторов возникают опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти из региона, где находится крупнейший нефтедобытчик - Саудовская Аравия. Это, в свою очередь, способствует росту спроса на сырье. По словам главы отдела глобальной торговли RBC Хелимы Крофт (Helima Croft), такие новости из региона добавляют торгам "премию за риск", когда рост обусловлен страхом того, что предполагаемое событие может случиться.
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