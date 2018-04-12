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Информация об агентстве
11 апреля незначительно снизились в цене бензин А-95 и дизтопливо
17:09 11.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 11 апреля 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на бензин А-95 и дизтопливо, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.14 грн/л
Цена бензина А-95 евро - немного снизилась на 1.0 коп/л до 29.35 грн/л.
Дизельное топливо евро немного подешевело на 1.0 коп/л до 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 11 апреля 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 12.37 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.2%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.14
|23.50
|-0.02
|-0.06
|Бензин А-95 евро
|29.35
|25.00
|-0.03
|-0.06
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.09
|-0.03
|-0.05
|Сжиженный газ
|12.37
|10.99
|0.02
|0.08
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,81
|-13,0
|28,56
|-14,0
|26,51
|-11,0
|12,11
|-1,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,84
|0,0
|30,86
|0,0
|28,35
|0,0
|12,64
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|13,09
|10,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
11 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 1 коп/л до 24.35 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 1 коп/л до 25.40 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.17% (4 коп/л) до 22.90 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 04 апреля по 11 апреля 2018 г. увеличилась на 0.3%, или 60.0 грн/т, и находится на уровне 20435.55 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 6.6%, или 1257.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.35
|0.04
|-0.18
|-1.27
|Бензин А-95 евро
|25.40
|0.02
|-0.16
|-0.51
|Дизельное топливо евро
|22.90
|0.17
|-0.15
|1.16
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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