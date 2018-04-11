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Константин Кушнер
10 апреля отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты
18:53 10.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 10 апреля 2018 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.17% (5.0 коп/л) до 28.15 грн/л.
Цена бензина А-95 евро - выросла на 0.10% (3.0 коп/л) до 29.35 грн/л.
Дизельное топливо евро подорожало на 0.19% (5.0 коп/л) до 27.07 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 10 апреля 2018 г. в цене не изменился, которая составляет 12.37 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.1%.
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.15
|23.50
|0.17
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|29.35
|25.00
|0.10
|-0.07
|Дизельное топливо Евро
|27.07
|23.09
|0.19
|-0.06
|Сжиженный газ
|12.37
|10.99
|0.03
|0.06
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,94
|-4,0
|28,70
|-4,0
|26,62
|2,0
|12,12
|3,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,84
|0,5
|30,86
|0,4
|28,35
|0,4
|12,64
|0,4
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
10 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.11% (3 коп/л) до 24.34 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.14% (3 коп/л) до 25.40 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1 коп/л до 22.86 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 03 апреля по 10 апреля 2018 г. увеличилась на 0.3%, или 60.4 грн/т, и находится на уровне 20435.96 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 6.0%, или 1157.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.34
|-0.11
|-0.35
|-2.04
|Бензин А-95 евро
|25.40
|-0.14
|-0.21
|-1.06
|Дизельное топливо евро
|22.86
|-0.03
|-0.21
|0.51
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