Цены на нефть продолжают расти 10 апреля на ослаблении опасений торговой войны

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают расти, - инвесторы надеются на урегулирование торгового спора между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6% - до 69,06 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,68%, до 63,86 доллара за баррель.

В понедельник нефть Brent прибавила в цене 2,2%, WTI - 1,8%, корректируясь после удешевления в пятницу на прошлой неделе. Во вторник нефть продолжает дорожать. Инвесторы оптимистично оценивают намерения Китая и США урегулировать спор по поводу взаимных импортных пошлин. Опасения развития торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, а также неопределенность относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в последние недели вызвали волатильность на рынках.

"Риск торговой войны разгромил мировые рынки, включая рынок сырьевых товаров", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JPMorgan. В дополнение к этим факторам аналитики банка указывают на риск введения санкций со стороны администрации Дональда Трампа против основных стран - экспортеров нефти, включая Иран, Венесуэлу и Россию.

Позднее во вторник трейдеры ожидают данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти в США за неделю. За прошлую неделю, по данным организации, запасы сократились на 3,28 миллиона баррелей.

По данным агентства Рейтер, в знак того, что объемы поставок нефти остаются на высоком уровне, крупнейшая китайская нефтеперерабатывающая компания Sinopec планирует на 40% сократить закупки сырья у Саудовской Аравии в мае вместо того, чтобы искать альтернативного поставщика. В понедельник сообщалось, что Saudi Aramco неожиданно сильно повысила цены на импортируемую в Азию нефть.