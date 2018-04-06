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В Украине с 30 марта по 6 апреля отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
21:54 06.04.2018 |
Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подешевел на 0.1% (2.0 коп/л) до 28.10 грн/л.
Бензина А-95 евро снизился в цене на 0.12% (3.0 коп/л) до 29.32 грн/л.
Дизельное топливо евро, подешевело на 0.12% (3.0 коп/л) до 27.01 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, немного снизились на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.37 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.10
|23.50
|-0.15
|-0.06
|Бензин А-95 евро
|29.32
|25.00
|-0.08
|-0.12
|Дизельное топливо Евро
|27.01
|23.09
|-0.17
|-0.12
|Сжиженный газ
|12.37
|10.99
|0.00
|-0.08
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|27,98
|-21,0
|28,74
|-57,0
|26,60
|-45,0
|12,09
|-1,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,83
|-1,1
|30,85
|-1,0
|28,35
|-0,9
|12,64
|-2,6
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|10,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 30 марта по 06 апреля 2018 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.91% (22.0 коп/л) до 24.39 грн/л.
Бензин А-95 подорожал на 1.58% (40.0 коп/л) до 25.43 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.5% (12.0 коп/л) до 22.86 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 30 марта по 06 апреля 2018 г. увеличилась на 3.6%, или 716.8 грн/т, и находится на уровне 20422.13 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.9%, или 1143.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|24.39
|23.65
|-0.02
|0.91
|Бензин А-95 евро, грн/л
|25.43
|24.60
|-0.02
|1.58
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|22.86
|22.20
|-0.19
|0.54
|Сжиженный газ, грн/т
|20422.13
|18945.00
|3.64
|3.64
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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