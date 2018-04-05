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Информация об агентстве
На АЗС 5 апреля отмечалось незначительное снижение средних цен на светлые нефтепродукты
17:30 05.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 апреля 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.1% (2.0 коп/л) до 28.14 грн/л,
Цена бензина А-95 евро снизилась на 1.0 коп/л до 29.35 грн/л.
Дизельное топливо евро подешевело на 1.0 коп/л до 27.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 апреля 2018 г. в цене не изменился, которая составляет 12.37 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.1%.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|
Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.14
|23.50
|-0.06
|-0.11
|Бензин А-95 евро
|29.35
|25.00
|-0.05
|-0.16
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.09
|-0.03
|-0.15
|Сжиженный газ
|12.37
|10.99
|0.04
|-0.11
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|27,98
|-8,0
|28,74
|-9,0
|26,60
|-9,0
|12,09
|0,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,84
|0,0
|30,86
|0,0
|28,36
|0,0
|12,64
|0,3
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
05 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 24.40 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1 коп/л до 25.43 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.17% (4 коп/л) до 22.90 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 29 марта по 05 апреля 2018 г. увеличилась на 3.4%, или 670.5 грн/т, и находится на уровне 20375.54 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.6%, или 1074.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.40
|0.00
|1.10
|-2.08
|Бензин А-95 евро
|25.43
|-0.05
|1.78
|-1.14
|Дизельное топливо евро
|22.90
|-0.17
|1.00
|0.50
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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