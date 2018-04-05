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Нефть дорожает 5 апреля на неожиданном сокращении запасов в США
09:01 05.04.2018 |
Мировые цены на нефть утром в четверг растут, отыгрывая неожиданное снижение запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,5% - до 68,36 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,46% - до 63,66 доллара за баррель.
Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 марта, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 425,3 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 0,3%, или на 1,4 миллиона баррелей - до 431,3 миллиона баррелей.
"Сочетание более высоких объемов нефтепереработки в США и небольшого объема импорта нефти привело к неожиданному сокращению запасов", - поясняет аналитик ClippeData Мэтт Смит (Matt Smith), которого цитирует агентство Рейтер.
Вместе с тем давление на нефть продолжает оказывать геополитическая напряженность, связанная с торговым конфликтом США и КНР. В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.
В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении пошлин на китайские товары.
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