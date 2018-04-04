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Информация об агентстве
4 апреля незначительно снизились в цене бензин А-95 и автогаз
18:32 04.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 апреля 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.16 грн/л.
Цена бензина А-95 евро снизилась на 1.0 коп/л до 29.36 грн/л.
Дизельное топливо евро подешевело на 1.0 коп/л до 27.07 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 апреля 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 12.36 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.1%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.16
|23.50
|-0.01
|-0.04
|Бензин А-95 евро
|29.36
|25.00
|-0.04
|-0.11
|Дизельное топливо Евро
|27.07
|23.09
|-0.04
|-0.11
|Сжиженный газ
|12.36
|10.99
|0.00
|-0.21
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,06
|-7,0
|28,83
|-20,0
|26,69
|-14,0
|12,09
|0,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,84
|-0,1
|30,86
|-0,1
|28,36
|-0,2
|12,64
|-2,5
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
04 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.12% (3 коп/л) до 24.40 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 25.45 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.13% (3 коп/л) до 22.93 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 марта по 04 апреля 2018 г. увеличилась на 5.7%, или 1105.8 грн/т, и находится на уровне 20375.54 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.6%, или 1072.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.40
|-0.12
|1.17
|-2.28
|Бензин А-95 евро
|25.45
|-0.00
|1.87
|-1.25
|Дизельное топливо евро
|22.93
|0.13
|1.42
|0.21
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
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