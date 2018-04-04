Нефть падает 4 апреля на опасениях торговых войн, Brent подешевела до $67,35 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок ускорила падение в ходе торгов в среду на опасениях, что торговые противоречия между США и Китаем могут навредить росту мировой экономики и негативно сказаться на спросе на топливо.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:47 EET уменьшилась на $0,77 (1,13%) - до 67,35 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,84 (1,32%) - до 62,69 доллара за баррель.

Власти Китая в среду заявили о планах ввести 25%-ные пошлины на 106 наименований американских товаров, экспортируемых в Китай, включая такие важные статьи экспорта, как самолеты и соя-бобы.

Решение принято в ответ на опубликованный накануне администрацией президента США Дональда Трампа план обложения аналогичной пошлиной 1,3 тыс. наименований китайского экспорта общей стоимостью $50 млрд в год.

"Фиксирование прибыли в свете проблем в торговле и возможной турбулентности на финансовых рынках выглядит абсолютно логичным", - сказал глава отдела исследований сырьевого рынка в Commerzbank AG Ойген Вайнберг.

Вместе с тем трейдеры реагируют на данные о запасах топлива в США. По данным Американского института нефти, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе неожиданно сократились на 3,28 млн баррелей.

Официальные статданные Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 МСК в среду, и эксперты в среднем ожидают, что отчет укажет на рост запасов на 2 млн баррелей.