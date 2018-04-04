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Средние цены на АЗС 3 апреля не изменялись
17:15 03.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 03 апреля 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.16 грн/л,
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.37 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.08 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 03 апреля 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 12.36 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.1%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.16
|23.50
|-0.01
|-0.04
|Бензин А-95 евро
|29.37
|25.00
|-0.02
|-0.10
|Дизельное топливо Евро
|27.08
|23.09
|-0.01
|-0.10
|Сжиженный газ
|12.36
|10.65
|-0.01
|-0.21
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,13
|-2,0
|29,03
|-8,0
|26,83
|-5,0
|12,09
|0,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,84
|0,0
|30,86
|0,0
|28,36
|0,0
|12,66
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
03 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.1% (2 коп/л) до 24.43 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.14% (4 коп/л) до 25.45 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.11% (3 коп/л) до 22.90 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 марта по 03 апреля 2018 г. увеличилась на 5.8%, или 1109.5 грн/т, и находится на уровне 20375.54 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 3.9%, или 759.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.43
|0.07
|1.22
|-2.33
|Бензин А-95 евро
|25.45
|0.14
|1.96
|-1.42
|Дизельное топливо евро
|22.90
|-0.11
|1.52
|-0.67
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
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