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Нефть слабо дорожает 3 апреля после падения накануне, Brent торгуется ниже $68 за баррель
08:39 03.04.2018 |
Цены на нефть эталонных марок слабо растут в ходе торгов во вторник после обвала накануне, вызванного опасениями торговых войн между США и Китаем.
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 КВ во вторник выросла на $0,14 (0,21%) - до 67,78 доллара за баррель. В понедельник контракты упали в цене на $1,7 (2,45%) - до 67,64 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,11 (0,17%) - до $63,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $1,93 - до $63,01 за баррель, максимальными темпами с начала февраля.
Как стало известно на выходных, Китай ввел пошлины на 128 видов товаров американского экспорта, включая пошлину на свинину в размере 25% и на фрукты в размере 15%, в ответ на протекционистские меры США. Потенциально пошлины затронут товары на общую сумму $3 млрд.
"Нарастание напряженности в спорах между США и Китаем в сфере торговли пока оказывает давление на нефтяные котировки, и скорее всего, в краткосрочной перспективе этот вопрос никуда не денется, - говорит аналитик сырьевого рынка в Hyundai Futures Corp. Уилл Юнь. - Помимо торговых войн, в Штатах растут запасы и нефтедобыча, что всегда считается негативным фактором для рынка".
Американский институт нефти (API) обнародует собственные данные о запасах топлива в США, собираемые на добровольной основе, в ночь со вторника на среду, а официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду. Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.
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