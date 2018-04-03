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Светлые нефтепродукты показали 2 апреля рост, автогаз снижение цены
17:22 02.04.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 02 апреля 2018 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.17% (5.0 коп/л) до 28.16 грн/л
Цена бензина А-95 евро выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 29.38 грн/л.
Дизельное топливо евро подорожало на 0.15% (4.0 коп/л) до 27.09 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 02 апреля 2018 г. подешевел на 0.11% (1.0 коп/л) до 12.36 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.1%.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.16
|23.50
|0.17
|-0.04
|Бензин А-95 евро
|29.38
|25.00
|0.08
|-0.08
|Дизельное топливо Евро
|27.09
|23.09
|0.15
|-0.09
|Сжиженный газ
|12.36
|10.65
|-0.11
|-0.26
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,15
|-4,0
|29,11
|-20,0
|26,88
|-17,0
|12,09
|-1,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,84
|0,0
|30,86
|0,0
|28,36
|0,0
|12,66
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
02 апреля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 1.00% (24 коп/л) до 24.41 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 1.53% (38 коп/л) до 25.42 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.83% (19 коп/л) до 22.92 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 26 марта по 02 апреля 2018 г. увеличилась на 5.3%, или 1030.1 грн/т, и находится на уровне 20294.57 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 3.5%, или 679.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.41
|1.00
|1.10
|-2.40
|Бензин А-95 евро
|25.42
|1.53
|1.81
|-1.56
|Дизельное топливо евро
|22.92
|0.83
|1.46
|-0.57
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
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