Банки Уолл-стрит улучшили прогноз цен на нефть 6-й месяц подряд - опрос WSJ

Банковские аналитики Уолл-стрит повышают прогноз цен на нефть шестой месяц подряд, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal.

Они ожидают, что уменьшение глобальных запасов топлива и растущие геополитические риски, которые могут негативно сказаться на мировых поставках, будут способствовать дальнейшей ребалансировке рынка в ближайшие месяцы.

Пятнадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце марта опросе, ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить $63 за баррель в текущем году, WTI - $59 за баррель. Оба прогноза на $1 превышают февральскую оценку.

По их оценке, в следующем году средняя цена Brent опустится примерно до $61 за баррель, а затем вырастет до $62 за баррель в 2020 году.

В долгосрочной перспективе котировки будут достаточно стабильны перед тем, как упасть вновь, полагает аналитик JPMorgan Кристиан Малек.

Цены на нефть в январе поднимались выше $70 за баррель, достигнув максимума за три года, но затем вновь снизились на свежих признаках роста американской сланцевой добычи. Однако в последние недели рынок поддерживали новости о снижении запасов за пределами США, а также растущей напряженностью в отношениях между Штатами и Ираном.

"Низкий объем резервов повышает чувствительность нефтяного рынка к событиям", которые могут вызвать перебои в поставках, отмечает фондовый аналитик Morgan Stanley Мартиджн Рэтс. В результате, добавил он, когда переизбыток запасов практически исчез, "нефтяные цены, вероятно, вновь будут более чувствительными к геополитическим рискам".

Сокращение мировых нефтяных резервов в основном обусловлено сильным спросом на нефтепродукты, такие как дизельное топливо, полагает К.Малек.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:04 МСК в понедельник подорожали на 0,33% - до $69,66 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на 0,2% - до $65,14 за баррель.

