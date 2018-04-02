Финансовые новости
- |
- 02.04.18
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть продолжает дорожать 2 апреля на данных о сокращении числа буровых установок в США
14:54 02.04.2018 |
Цена нефти растет в ходе малоактивных торгов понедельника, инвесторы продолжают отыгрывать данные о сокращении числа установок для бурения в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.00 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,71%, до 69,87 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,51% - до 65,27 доллара за баррель.
В понедельник на нефтяном рынке зафиксирован пониженный объем торгов, поскольку ряд крупнейших мировых бирж закрыт в связи с католическими пасхальными праздниками.
Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать статистика числа буровых установок в США. Как сообщила в четверг американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, общее число буровых установок в США сократилось на две штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. При этом число именно нефтяных буровых установок уменьшилось за неделю на семь штук, или на 0,8% до 797.
Кроме того, как отмечает в интервью газете The Wall Street Journal нефтяной стратег BNP Paribas Гарри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), рынок нефти реагирует на неопределенность в позиции США относительно санкций против Ирана. По его мнению, цены на нефть будут получать некоторую поддержку до тех пор, пока США не примет решение по иранскому вопросу.
Иран и "шестерка" международных посредников в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Тогда был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но сейчас США выступают за изменение соглашения. Кроме того, страна допускает возможность выхода из сделки.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцев переведут на новые правила оплаты газа: как все будет работать
ТОП-НОВОСТИ
|«А-95»: Введение квот на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен и монополизации рынка
|Решать украинские проблемы по английскому праву: новые возможности для бизнеса
|Итальянская Eni заморозила проект с Роснефтью на шельфе Черного моря
|ПриватБанк подал иск в суд Кипра на структуры PwC, требует компенсации $3 млрд - банк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В марте спрос на новые легковые авто снизился на 6,5 процентов
|Украинцев переведут на новые правила оплаты газа: как все будет работать
|Нефть продолжает дорожать 2 апреля на данных о сокращении числа буровых установок в США
|ФГИ исключил облэнерго, ряд ТЭЦ, Турбоатом и ЗТМК из списков на приватизацию-2018
|Совет НБУ утвердил прогноз прибыли регулятора за 2018 к перечислению в госбюджет в 34,9 млрд гривен
|НБУ намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций до 300 тыс. грн
|«А-95»: Введение квот на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен и монополизации рынка
Это интересно
|Tesla отзывает 123 тысячи автомобилей из-за угрозы коррозии
|Lincoln показал, каким будет новый Aviator
|Мошенники заработали на сбое Telegram около 30 тысяч долларов
|Xiaomi представила беспроводную гарнитуру Mi Collar
|Первые 100 дней начальника: как избежать участи волка-одиночки
|Инспекторы снимут, собственники ответят. 10 новых правил парковки
|В Великобритании запустили первый беспилотный поезд