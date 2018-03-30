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За последнюю неделю марта в опте дорожали все виды топлива
22:38 30.03.2018 |
В последнюю неделю марта крупнооптовые партии дизтоплива подорожали в среднем на 300 грн/т до 26 200 грн/т на фоне роста котировки (1%) и ослабления гривны (1,1%). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».
Кременчугский НПЗ дважды за неделю подымал цены на свое дизтопливо - 27 и 28 марта по 200 грн/т каждый раз. На конец недели ДТ на ст. Кагамлыкская предлагалось по 27 350 грн/т.
«Укргаздобыча» 23-30 марта проводила два аукциона, предлагая 27 марта 105 т ДТ по 26 800 грн/т, 29 марта - 105 т по 27 200 грн/т, но на обеих торгах ресурс остался нереализованным. Всего в марте на недельных аукционах УГД продала 510 т ДТ против 990 т в феврале. «Отгружаем по терм-контрактам плюс холодная погода повлияла на все проливы - и ДТ, и бензина», - объяснил коммерческий директор УГД Сергей Федоренко.
На Новоград-Волынском в прошлую пятницу трубопроводный ресурс предлагался по 25 700 грн/т. Утром 30 марта 7 трейдеров торговали ДТ с Новограда по 26 000-26 300 грн/т. При этом цена реальных сделок, по словам трейдеров, опускалась 25 900 грн/т.
На Коростене с белорусским ДТ в 23 марта выходил «Ресурс Трейдинг» по 26 000 грн/т и «Марсель Энерджи» - по 25 900 грн/т. ОККО впервые в этом году начал торговлю новополоцким ДТ с Коростеня. 30 марта компании предлагала его по 26 300 грн/т.
29 марта впервые с ДТ производства «Газпром Нефтехим Салават» в опт вышел «Сан Ойл», предлагая его по 26 400 грн/т со станции Харьков-Сортировочный.
Если 23 марта дизтопливо в опте предлагало 14 компаний, то 30 марта - 10. Снижение количества предложений объясняется тем, что под конец месяца ряд трейдеров начинают подсчитывать налоговые обязательства и традиционно сокращают торговую активность.
Цены на оптовые партии бензинов выросли на 700-900 грн/т поскольку цена бензина за прошедшую неделю росла более стремительно, нежели по ДТ. Со слов трейдеров, объем торговли бензинами был незначительным, в первую очередь из-за небольшого сезонного потребления.
В конце недели кременчугский А-92 предлагался по 31 800 грн/т, А-95 - 32 900 грн/т (+1300 грн/т за неделю). На аукционе УГД 27 марта автопартии «двойки» Шебелинского завода были проданы по 29 750 грн/т, «пятерки» - по 30 750 грн/т. На Коростене мозырский А-92 «НК Вест Ойл» предлагал по 31 000 грн/т, а ОККО А-95 - по 32 200 грн/т на станции Основа.
В мелком опте ДТ за неделю подорожало на 20 коп./л и на 30 марта торговались по средней цене 22,63 грн/л. Бензины за неделю выросли в цене в среднем на 10 коп./л.
На Новоград-Волынском 30 марта мелкооптовые партии ДТ «Анвитрейд» предлагал по 22,25 грн/л, в Коростене «Фактор» и UPG выставляли белорусский А-92 по 23,8 грн/л, А-95 - по 24,8-24,9 грн/л. В Киеве белорусская «двойка» торговалась по 23,8-23,9 грн/л, «пятерка» - 24,5-24,8 грн/л. На юге «Оранж Ойл» предлагал ДТ на Килии и Измаиле по 22,75 грн/л, «пятерку» - по 25,6 грн/л.
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