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В Украине с 23 марта по 30 марта отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
22:14 30.03.2018 |
Как сообщает Терминал, цена бензин А-92 евро по итогам недели не изменилась и составляет 28.11 грн/л.
Бензин А-95 евро снизился в цене на 0.1% (2.0 коп/л) до 29.36 грн/л,
Дизельное топливо евро, подешевело на 0.1% (2.0 коп/л) до 27.05 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.35% (4.0 коп/л) до 12.38 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.11
|23.50
|-0.20
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|29.36
|25.00
|-0.13
|-0.07
|Дизельное топливо Евро
|27.05
|23.09
|-0.21
|-0.06
|Сжиженный газ
|12.38
|10.65
|-0.02
|-0.35
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,19
|-8,0
|29,31
|-40,0
|27,05
|-18,0
|12,10
|-6,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|-2,7
|SHELL
|29,84
|-1,6
|30,86
|-0,7
|28,36
|-0,6
|12,66
|-5,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|10,0
|11,92
|-14,4
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|20,0
|12,99
|-40,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|-16,1
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|-3,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 23 марта по 30 марта 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.25% (6.0 коп/л) до 24.17 грн/л.
Бензин А-95 подорожал на 0.17% (4.0 коп/л) до 25.03 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.7% (17.0 коп/л) до 22.73 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 марта по 30 марта 2018 г. увеличилась на 3.3%, или 630.2 грн/т, и находится на уровне 19705.37 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.9%, или 167.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|24.17
|23.35
|0.17
|0.25
|Бензин А-95 евро, грн/л
|25.03
|24.50
|0.17
|0.17
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|22.73
|22.10
|0.26
|0.75
|Сжиженный газ, грн/т
|19705.37
|16833.00
|3.30
|3.30
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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