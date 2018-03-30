В Украине с 23 марта по 30 марта отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

Как сообщает Терминал, цена бензин А-92 евро по итогам недели не изменилась и составляет 28.11 грн/л.

Бензин А-95 евро снизился в цене на 0.1% (2.0 коп/л) до 29.36 грн/л,

Дизельное топливо евро, подешевело на 0.1% (2.0 коп/л) до 27.05 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.35% (4.0 коп/л) до 12.38 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.11 23.50 -0.20 -0.01 Бензин А-95 евро 29.36 25.00 -0.13 -0.07 Дизельное топливо Евро 27.05 23.09 -0.21 -0.06 Сжиженный газ 12.38 10.65 -0.02 -0.35





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,19 -8,0 29,31 -40,0 27,05 -18,0 12,10 -6,0 ANP 27,45 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 11,89 -2,7 SHELL 29,84 -1,6 30,86 -0,7 28,36 -0,6 12,66 -5,0 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 10,0 11,92 -14,4 Кло 28,99 0,0 29,59 0,0 27,39 20,0 12,99 -40,0 ОККО 30,42 0,0 31,42 0,0 28,93 0,0 12,97 0,0 ТНК 28,50 0,0 29,09 0,0 26,98 0,0 12,55 -16,1 Укрнафта 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,05 -3,5

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 23 марта по 30 марта 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.25% (6.0 коп/л) до 24.17 грн/л.

Бензин А-95 подорожал на 0.17% (4.0 коп/л) до 25.03 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.7% (17.0 коп/л) до 22.73 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 марта по 30 марта 2018 г. увеличилась на 3.3%, или 630.2 грн/т, и находится на уровне 19705.37 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.9%, или 167.1 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 24.17 23.35 0.17 0.25 Бензин А-95 евро, грн/л 25.03 24.50 0.17 0.17 Дизельное топливо Евро, грн/л 22.73 22.10 0.26 0.75 Сжиженный газ, грн/т 19705.37 16833.00 3.30 3.30

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ: