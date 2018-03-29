Цены на нефть снижаются, но завершают месяц в плюсе

Нефть эталонных марок опускается в цене в ходе торгов в четверг, однако завершает март ростом на оптимизме по поводу продления договоренностей об ограничении нефтедобычи и усилении геополитической напряженности.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 EET 29 марта уменьшилась на $0,34 (0,49%) - до 69,19 доллара за баррель. Торги по этому контракту завершаются 29 марта, более активный июньский фьючерс подешевел на 0,6%, до $68,33 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустилась на $0,14 (0,22%) - до 64,24 доллара за баррель.

С начала месяца цена Brent выросла на 5,6%, WTI подорожала на 4,2%.

Накануне цены на нефть увеличились благодаря заявлениям министра нефти Ирака Джаббара аль-Луайби. По его словам, некоторые страны из числа участников сделки по ограничению нефтедобычи между странами ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК поддерживают ее продление на 6 месяцев, тогда как некоторые предпочитают пролонгацию лишь на 3 месяца. В настоящее время соглашение действует до конца 2018 года с возможностью пересмотра его условий в июне 2018 года.

Вместе с тем рынок с тревогой продолжает следить за нефтедобычей в Штатах, которая росла по итогам каждой недели в марте и продолжает обновлять рекорды.

При этом в четверг активность торгов находятся ниже обычного уровня, поскольку многие трейдеры начинают готовиться к празднованию Пасхи.

