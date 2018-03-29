Финансовые новости
- |
- 29.03.18
- |
- 19:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на нефть снижаются, но завершают месяц в плюсе
15:09 29.03.2018 |
Нефть эталонных марок опускается в цене в ходе торгов в четверг, однако завершает март ростом на оптимизме по поводу продления договоренностей об ограничении нефтедобычи и усилении геополитической напряженности.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 EET 29 марта уменьшилась на $0,34 (0,49%) - до 69,19 доллара за баррель. Торги по этому контракту завершаются 29 марта, более активный июньский фьючерс подешевел на 0,6%, до $68,33 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустилась на $0,14 (0,22%) - до 64,24 доллара за баррель.
С начала месяца цена Brent выросла на 5,6%, WTI подорожала на 4,2%.
Накануне цены на нефть увеличились благодаря заявлениям министра нефти Ирака Джаббара аль-Луайби. По его словам, некоторые страны из числа участников сделки по ограничению нефтедобычи между странами ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК поддерживают ее продление на 6 месяцев, тогда как некоторые предпочитают пролонгацию лишь на 3 месяца. В настоящее время соглашение действует до конца 2018 года с возможностью пересмотра его условий в июне 2018 года.
Вместе с тем рынок с тревогой продолжает следить за нефтедобычей в Штатах, которая росла по итогам каждой недели в марте и продолжает обновлять рекорды.
При этом в четверг активность торгов находятся ниже обычного уровня, поскольку многие трейдеры начинают готовиться к празднованию Пасхи.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Малый бизнес оптимистично оценивает перспективы развития в 2018г - исследование
ТОП-НОВОСТИ
|Реванш Путина на Балканах. Решатся ли сербы на новую войну с Косово
|Идем на поправку. Как в Украине вымирает секта распятого мальчика
|Козырь е-декларирования: Зачем Тимошенко война за антикоррупционеров
|Курс доллара на межбанке ускорил рост из-за ПУМБа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Малый бизнес оптимистично оценивает перспективы развития в 2018г - исследование
|Цены на нефть снижаются, но завершают месяц в плюсе
|Цены на АЗС в Киеве 29 марта не изменились
|За сутки автогаз в опте подорожал на 600 грн
|Нафтогаз повысил на апрель цены на газ для промпотребителей на 7,4% до 9 476,4 гривен/тыс. куб. м на условии передачи в ПХГ
|Автогаз в рознице 29 марта еще немного подешевел
Это интересно
|Умная АС Xiaomi Mi AI Mini Speaker оценена в $27
|Полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds очень похожи на Apple AirPods, но вдвое превосходят их по автономности
|В линейке Cadillac появился новый компактный кроссовер
|Исследование Satis Group: 81% всех ICO оказались мошенническими
|Huawei Mate RS Porsche Design: всё самое лучшее от P20 Pro в эксклюзивной обёртке
|Компания Huawei официально представила флагманские смартфоны P20 и P20 Pro
|Кабмин намерен ввести медико-психологическое оценивание при получении водительских прав