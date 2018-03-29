За сутки автогаз в опте подорожал на 600 грн

С 28 по 29 марта средние цены на автомобильные партии сжиженного газа (FCA) подорожали на 590 грн/т - до 19 680 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

По данным «А-95», в четверг на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «Автотранс», «СП Газ», KLO и GT Group.

На ГНС в Закарпатской области газ торговался по 20 200 грн/т, в Запорожской - по 19 650 грн/т, в Ивано-Франковской - по 19 700 грн/т, в Киевской - по 19 250 грн/т, в Кировоградской - по 19 500 грн/т, в Николаевской - по 19 700 грн/т, в Полтавской - по 19 350 грн/т, в Тернопольской - по 12 100 грн/т, в Харьковской - по 19 070 грн/т, в Хмельницкой - по 20 100 грн/т, в Черкасской - 19 900 грн/т.

Как сообщал enkorr, сжиженный газ на недельных торгах ПАО «Укргаздобыча» подорожал на 989 грн/т до 18 093 грн/т (без учета стоимости налива). Примерно на столько же выросла цена и частных производителей.

Напомним, сжиженные газ начал дорожать в начале этой недели, трейдеры объясняли это реакцией рынка на наблюдающийся в течение всего марта рост котировки на белорусско-польской границе.