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Информация об агентстве
На АЗС цены на ДТ и бензин А-95 28 марта снизились на копейку
18:51 28.03.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 марта 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на бернзин А-95 евро и дизельное топливо евро, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.17 грн/л, бензина А-95 евро - немного снизилась на 1 коп/л до 29.40 грн/л. Дизельное топливо евро также подешевело на 1 коп/л до 27.10 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 марта 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 12.39 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.1%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.17
|23.50
|-0.01
|-0.03
|Бензин А-95 евро
|29.40
|25.00
|-0.03
|-0.10
|Дизельное топливо Евро
|27.10
|23.09
|-0.03
|-0.09
|Сжиженный газ
|12.39
|10.65
|-0.01
|-0.40
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,19
|-5,0
|29,31
|-14,0
|27,05
|-10,0
|12,10
|-1,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|0,0
|SHELL
|29,84
|-0,4
|30,86
|-0,3
|28,36
|-0,1
|12,67
|-1,4
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|0,0
|13,19
|0,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
28 марта 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензин А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, цены же бензин А-92 евро наоборт, снизились. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (2 коп/л) до 24.12 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 0.1% (2 коп/л) до 24.98 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.1% (2 коп/л) до 22.58 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 21 марта по 28 марта 2018 г. увеличилась на 1.6%, или 305.0 грн/т, и находится на уровне 19269.79 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.8%, или 149.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.12
|-0.07
|-0.09
|-4.17
|Бензин А-95 евро
|24.98
|0.08
|-0.15
|-3.54
|Дизельное топливо евро
|22.58
|0.10
|0.46
|-2.83
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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