На АЗС цены на ДТ и бензин А-95 28 марта снизились на копейку

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 марта 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на бернзин А-95 евро и дизельное топливо евро, сообщает Терминал.

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.17 грн/л, бензина А-95 евро - немного снизилась на 1 коп/л до 29.40 грн/л. Дизельное топливо евро также подешевело на 1 коп/л до 27.10 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 марта 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 12.39 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.1%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.17 23.50 -0.01 -0.03 Бензин А-95 евро 29.40 25.00 -0.03 -0.10 Дизельное топливо Евро 27.10 23.09 -0.03 -0.09 Сжиженный газ 12.39 10.65 -0.01 -0.40

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,19 -5,0 29,31 -14,0 27,05 -10,0 12,10 -1,0 ANP 27,45 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 11,89 0,0 SHELL 29,84 -0,4 30,86 -0,3 28,36 -0,1 12,67 -1,4 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 11,92 0,0 Кло 28,99 0,0 29,59 0,0 27,39 0,0 13,19 0,0 ОККО 30,42 0,0 31,42 0,0 28,93 0,0 12,97 0,0 ТНК 28,50 0,0 29,09 0,0 26,98 0,0 12,55 0,0 Укрнафта 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,05 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

28 марта 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензин А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, цены же бензин А-92 евро наоборт, снизились. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (2 коп/л) до 24.12 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 0.1% (2 коп/л) до 24.98 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.1% (2 коп/л) до 22.58 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 21 марта по 28 марта 2018 г. увеличилась на 1.6%, или 305.0 грн/т, и находится на уровне 19269.79 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.8%, или 149.1 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 24.12 -0.07 -0.09 -4.17 Бензин А-95 евро 24.98 0.08 -0.15 -3.54 Дизельное топливо евро 22.58 0.10 0.46 -2.83

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро: