Потребление бензинов и ДТ в феврале упало на 4%, – Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в феврале 2018 г. составило 398,5 тыс. т, что на 4% (на 16,5 тыс. т) меньше результата февраля прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Промышленное потребление ДТ в феврале увеличилось на 13% - до 217,6 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-4,2%) и составило 36,9 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС в феврале снизилась на 21,6% (на 18 тыс. т) - до 65,4 тыс. т, продажи бензинов сократились на 22% - до 78,6 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине за отчетный месяц сократилось на 17% - до 115,5 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 2,6% - до 283 тыс. т.

Как сообщал enkorr, суммарное потребления топлива в Украине в 2017 г. составило 6,97 млн т, что на 189 тыс. т (2,78%) больше показателя 2016 г.