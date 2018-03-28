Цены на нефть замедлили снижение 28 марта, Brent опустилась до$69,96 за баррель

Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение в ходе торгов в среду в ожидании официальных данных о запасах топлива в США, пишет Dow Jones.

Ранее в течение сессии инвесторы негативно отреагировали на укрепление доллара и данные Американского института нефти (API) о росте нефтяных резервов в США сразу на 5,3 млн баррелей.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:42 МСК подешевели на $0,16 (0,23%) - до 69,96 доллара за баррель

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май уменьшились на $0,41 (0,63%) - до 64,83 доллара за баррель.

Доллар к 14:45 EET стабилизировался в паре с евро, но поднялся на 0,6% к иене и 0,5% к франку. Долларовый индекс ICE вырос на 0,4%. Укрепление американской нацвалюты является неблагоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в долларах, поскольку повышает стоимость этих активов для держателей других валют.

Официальные еженедельные данные о запасах и добыче нефти министерство энергетики США опубликует в среду в 17:30 МСК. Эксперты и аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют повышение запасов на 1,4 млн баррелей.

Последние две недели нефть активно дорожала на фоне усиления геополитической напряженности. Однако если Минэнерго США подтвердит данные API о существенном росте запасов, рынку предстоит коррекция, считают аналитики Commerzbank.

Между тем Шанхайская международная энергетическая биржа (INE), которая в понедельник начала торги первыми фьючерсами на нефть в юанях, объявила, что для проведения операций с этими контрактами на 28 марта зарегистрированы около 20 тыс. счетов. По словам представителя биржи Джоанны Сюй, 25% из них принадлежат различным организациями, среди которых больше всего инвестфондов, остальные - розничным инвесторам. В число зарегистрировавшихся входят 23 иностранных брокера со штаб-квартирами в Гонконге, Сингапуре и Великобритании.